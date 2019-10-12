2019-10-12T14:09:14+03:00
Спорт

«Балтика» сыграла вничью с «Томью»

Михаил ЯНОВСКИЙ
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..Фото: fc-baltika.ru
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Сегодня калининградская «Балтика» провела на выезде матч 17-го тура ФНЛ. Соперником нашей команды стала «Томь», которая является прямым конкурентом в турнирной таблице.

Забитых мячей зрители так и не увидели - встреча завершилась со счетом 0:0. На этот момент «Балтика» занимает 5-е место в турнирной таблице, однако свои матчи провели еще не все ближайшие конкуренты.

Следующую игру балтийцы проведут дома ровно через неделю, 19 октября. На своем поле на стадионе «Калининград» команда примет «Нефтехимик» из Нижнекамска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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