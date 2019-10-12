В Калининграде сбили 9-летнего мальчика, перебегавшего дорогу

СЕГОДНЯ 12:46 2019-10-12T12:46:26+03:00

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ДТП произошло в пятницу на улице Карташева. Как сообщает отделение пропаганды региональной ГИБДД, автомобиль «Ниссан» под управлением 59-летнего водителя двигался со стороны Балтийского шоссе в направлении улицы Урицкого . В этот момент слева направо по ходу движения дорогу стал перебегать 9-летний мальчик. Произошло столкновение, в результате которого ребенок получил телесные повреждения. С места ДТП его доставили в больницу, проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU