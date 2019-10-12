2019-10-12T17:23:39+03:00
Общество

В Балтийске уволили чиновника за срыв отопительного сезона

Николай Литвинов
Поделиться:
Изменить размер текста:

В администрации Балтийского городского округа состоялось совещание, посвященное задержке с началом отопительного сезона. Как сообщил на своей странице в Фэйсбуке сити-менеджер Сергей Мельнков, он принял отставку руководителя комитета ЖКХ инфраструктуры Игоря Коваля.

- Комиссия с учетом температуры наружного воздуха +14 С создала рабочую группу , разрабатывает план график по подключению к источникам теплоснабжения , поехал на предприятие «Теплосеть» для встречи с трудовым коллективом и оперативного принятия управленческих решений, - сообщил Мельников.

Напомним, в пятницу Сергей Мельников заявил, что очень не доволен подготовкой своих коммунальщиков к отопительному сезону. По его словам, несмотря на то, что он начался 10 октября, "Теплосеть" никак не может обеспечить жилые дома теплом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Синоптики ждут грозу и усиление ветра в Калининграде
Черняховск на 6 часов целиком останется без воды
Калининградский «Локомотив» одержал крупную победу в первом матче сезона волейбольной Суперлиги
Благоустройство Южного парка в Калининграде выполнили на 70 процентов
Полиция: Водитель БМВ, устроивший ДТП на Северном обходе, был пьян
«Балтика» сыграла вничью с «Томью»
В Калининграде сбили 9-летнего мальчика, перебегавшего дорогу
Житель Калининграда украл и сдал на металлолом «Форд» своего приятеля
Житель поселка под Нестеровом напал и едва не задушил работника ЖКХ
Калининградцы несут цветы и зажигают лампадки у памятника "Землякам-космонавтам"
На окраине Калининграда под колеса «Ниссана» попал 9-летний школьник
Калининградские магазины оштрафовали на 288 тысяч за нарушение правил выкладки молочной продукции
В Калининграде на маршруте №75 станет больше микроавтобусов
Сборная Калининградской области по тхэквондо завоевала 8 медалей турнира в Латвии
В Светлогорске приставы закрыли административно-торговый комплекс
1, 2, 3 ноября в драмтеатре — премьера «Бульвар заходящего солнца» (16+)
АО «Альфа-Банк» подписал соглашение о создании «ВЭД Клуба» в Калининградской области