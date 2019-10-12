В Балтийске уволили чиновника за срыв отопительного сезона

СЕГОДНЯ 17:21 2019-10-12T17:23:39+03:00

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В администрации Балтийского городского округа состоялось совещание, посвященное задержке с началом отопительного сезона. Как сообщил на своей странице в Фэйсбуке сити-менеджер Сергей Мельнков, он принял отставку руководителя комитета ЖКХ инфраструктуры Игоря Коваля.

- Комиссия с учетом температуры наружного воздуха +14 С создала рабочую группу , разрабатывает план график по подключению к источникам теплоснабжения , поехал на предприятие «Теплосеть» для встречи с трудовым коллективом и оперативного принятия управленческих решений, - сообщил Мельников.

Напомним, в пятницу Сергей Мельников заявил, что очень не доволен подготовкой своих коммунальщиков к отопительному сезону. По его словам, несмотря на то, что он начался 10 октября, "Теплосеть" никак не может обеспечить жилые дома теплом.

ИСТОЧНИК KP.RU