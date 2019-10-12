2019-10-12T17:35:35+03:00
Общество

Благоустройство Южного парка в Калининграде выполнили на 70 процентов

Николай Литвинов
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Сегодня работы в парке проверил первый заместитель главы городской администрации Юрий Федяшов. На благоустройство этого объекта выделено 45 миллионов рублей по программе «Развитие ландшафтных парков на 2019 год».

До конца года в восточной части парка будут обустроены подходы со стороны Аллеи Смелых, построены новые пешеходные и велосипедные, отремонтированы существующие, восстановлен пешеходный мост через один из прудов, модернизировано и организовано освещение, установлены малые архитектурные формы, проведено озеленение.

Как сообщает пресс-служба мэрии, выполнение работ в Южном парке превысило 70 процентов, и «есть уверенность, что в ноябре они будут завершены».

ИСТОЧНИК KP.RU

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