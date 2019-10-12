Калининградский «Локомотив» одержал крупную победу в первом матче сезона волейбольной Суперлиги

СЕГОДНЯ 18:05 2019-10-12T18:05:14+03:00

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Сегодня для калининградской волейбольной команды стартовал второй в ее истории сезон в Суперлиге. Соперницами наших девчонок стали волейболистки «Динамо-Метар». Матч состоялся в Челябинске и завершился уверенной победой нашего «Локомотива» 3:0 (25:22, 25:18, 25:12).

Как сообщает официальный сайт клуба, самой результативной в составе «Локо» стала Ирина Воронкова – 20 очков (4 эйса). Маргарита Курило набрала 14 очков. Ана Клегер – 13 очков. У Екатерины Орловой – 9 очков. У Юлии Подскальной – 7 очков (4 блока). Бояна Живкович заработала 3 очка. Татьяна Юринская и Дарья Рысева - по 1 очку.

Следующую игру «Локомотив» проведет в Калининграде. 19 октября наша команда примет во дворце спорта «Янтарный» команду «Динамо-Казань».

ИСТОЧНИК KP.RU