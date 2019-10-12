2019-10-12T19:45:01+03:00
Общество

Синоптики ждут грозу и усиление ветра в Калининграде

Михаил ЯНОВСКИЙ
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..Фото: Александр Подгорчук
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Начало следующей недели может выдаться в Калининграде теплым, но ветреным. По прогнозам синоптиков, в понедельник температура воздуха в нашем городе повысится до +17..+18 градусов. Однако в то же время ветер должен резко сменить направление с юго-западного на северо-западное. Его скорость при этом вырастет. По оценкам портала rp5.ru, порывы могут достигать 20 метров в секунду, что соответствует штормовым значениям.

Впрочем, другие источники в своих прогнозах гораздо осторожнее. Так, сайт gismeteo.ru ожидает ветер скоростью не более 12 метров в секунду, но прогнозирует… грозу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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