Полузащитника калининградской «Балтики» назвали лучшим игроком ФНЛ

СЕГОДНЯ 12:42 2019-10-13T12:45:26+03:00

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Полузащитника «Балтики» Младена Кашчелана признали лучшим футболистом «Олимп-Первенства ФНЛ» в сентябре.

В официальном заявлении Футбольной национальной лиги говорится, что черногорский полузащитник пришел в «Балтику» в августе и быстро стал одним из системообразующих игроков калининградской команды.

— Что касается сентября, то в каждом из туров месяца Кашчелан был в числе лидеров по ключевым для опорного полузащитника показателям – единоборствам, отборам, количеству и точности передач. Не будем забывать и о лидерских качествах опытного полузащитника, которого регулярно называют тренером на поле. В общем, заслуга Кашчелана в том, что «Балтика» в сентябре одержала четыре победы и выбила из Олимп-Кубка России «Локомотив», весьма и весьма велика, — сказано в обращении.

Напомним, в минувшую субботу «Балтика» сыграла вничью с «Томью» и сейчас занимает шестую строку в турнирной таблице.

ИСТОЧНИК KP.RU