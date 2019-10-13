В Калининграде водитель врезался в столб и сбежал, бросив раненого пассажира
Полиция объявила его в розыск
Фото с места происшествияФото: пресс-служба областного УМВД.
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В воскресенье в Калиниграде на улице Карташов в ДТП пострадала 27-летняя женщина. Как сообщили в региональном УМВД, дорожный инцидент произошел в 2:30.
По предварительной информации, водитель автомобиля «Хендай» врезался в фонарный столб. После этого он покинул место аварии, оставив в салоне раненную пассажирку. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Полиция ищет водителя скрывшегося водителя.
ИСТОЧНИК KP.RU