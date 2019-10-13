В Калининграде водитель врезался в столб и сбежал, бросив раненого пассажира

СЕГОДНЯ 13:47 2019-10-13T13:47:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье в Калиниграде на улице Карташов в ДТП пострадала 27-летняя женщина. Как сообщили в региональном УМВД, дорожный инцидент произошел в 2:30.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Хендай» врезался в фонарный столб. После этого он покинул место аварии, оставив в салоне раненную пассажирку. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Полиция ищет водителя скрывшегося водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU