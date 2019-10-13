Калининград вошел в двадцатку лучших городов России по мнению блогера Варламова

СЕГОДНЯ 15:02 2019-10-13T15:05:18+03:00

Блогер выразил сожаление, что истории в городе становится все меньше

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Блогер Илья Варламов выпустил видеоролик с рейтингом 70 городов России, начиная с худших и заканчивая самыми лучшими. Калининград занял в его подборке 12-е место.

— Калининград — город с невероятным потенциалом. Город на протяжении 74 лет планомерно уничтожают. Истории становится все меньше. И мне бесконечно жаль, — заявил в ролике Варламов

Также блогер назвал Калининград очень нетипичным городом для России из-за своей истории. Самым лучшим городом Варламов назвал Екатеринбург, а худшим — Адлер.

Лучшие и худшие города России.

ИСТОЧНИК KP.RU