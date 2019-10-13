Калининград вошел в двадцатку лучших городов России по мнению блогера Варламова
Блогер выразил сожаление, что истории в городе становится все меньше
Скриншот видеороликаФото: YouTube
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Блогер Илья Варламов выпустил видеоролик с рейтингом 70 городов России, начиная с худших и заканчивая самыми лучшими. Калининград занял в его подборке 12-е место.
— Калининград — город с невероятным потенциалом. Город на протяжении 74 лет планомерно уничтожают. Истории становится все меньше. И мне бесконечно жаль, — заявил в ролике Варламов
Также блогер назвал Калининград очень нетипичным городом для России из-за своей истории. Самым лучшим городом Варламов назвал Екатеринбург, а худшим — Адлер.
Лучшие и худшие города России.
ИСТОЧНИК KP.RU