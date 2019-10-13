Калининградец вышел на одиночный пикет, требуя ввести вторую полосу на Гайдара
Фото участника пикетаФото: Сообщество автомобилистов Калининграда и области
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В Калининграде мужчина вышел на одиночный пикет с требованием ввести вторую полосу на улице Гайдара. Об этом сообщается в Сообществе автомобилистов Калининграда и области.
На плакате пикетчика изображен дорожный знак и обращение к властям с просьбой ввести вторую полосу. Судя по всему, имеется в виду поворот сразу после кольца на пересечении улиц Горького и Гайдара перед супермаркетом «Виктория», где часто образуются пробки.
ИСТОЧНИК KP.RU