Калининградец вышел на одиночный пикет, требуя ввести вторую полосу на Гайдара

СЕГОДНЯ 16:31 2019-10-13T16:31:01+03:00

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В Калининграде мужчина вышел на одиночный пикет с требованием ввести вторую полосу на улице Гайдара. Об этом сообщается в Сообществе автомобилистов Калининграда и области.

На плакате пикетчика изображен дорожный знак и обращение к властям с просьбой ввести вторую полосу. Судя по всему, имеется в виду поворот сразу после кольца на пересечении улиц Горького и Гайдара перед супермаркетом «Виктория», где часто образуются пробки.

ИСТОЧНИК KP.RU