В Калининграде на Аллее Смелых столкнулись 4 автомобиля

СЕГОДНЯ 17:06 2019-10-13T17:06:13+03:00

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В воскресенье в Калининграде около двух часов дня произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом сообщили очевидцы в паблике «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

На опубликованном фото видно, как у трамвайного кольца на Аллее Смелых столкнулись автомобиля, образовав «паровозик». Движение на этом отрезке дороги затруднено.

ИСТОЧНИК KP.RU