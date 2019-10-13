В Калининграде на Аллее Смелых столкнулись 4 автомобиля
Столкнувшиеся машины образовали «паровозик»
Фото с места ДТПФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
Изменить размер текста:
В воскресенье в Калининграде около двух часов дня произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом сообщили очевидцы в паблике «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».
На опубликованном фото видно, как у трамвайного кольца на Аллее Смелых столкнулись автомобиля, образовав «паровозик». Движение на этом отрезке дороги затруднено.
ИСТОЧНИК KP.RU