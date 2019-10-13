В Калининградской области разыскивают 41-летнего мужчину, подозреваемого в грабеже

СЕГОДНЯ 17:44 2019-10-13T17:44:47+03:00

Мужчина ведет асоциальный образ жизни и может находиться в любом районе области

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Полиция Гусева разыскивает 41-летнего Александра Жукова, которого подозревают в грабеже. Как сообщили в УМВД, мужчина ведет асоциальный образ жизни и может находиться в любом районе области или в Калининграде.

На вид ему 40 лет, рост 175-180 см, плотного телосложения, глаза голубые, волосы светло-русые коротко стриженные.

Если вы что-либо известно о местонахождении подозреваемого, то позвоните по телефонам: 8 (40143) 3-24-10, 8 (40143) 3-23-32, 552-605, 02 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU