2019-10-13T18:25:27+03:00
Общество

На трассе под Калининградом к дереву прикрепили предупреждение о видеокамере

Фото разместил на своей странице мэр Янтарного
Сергей Богров
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Фото на трассе Янтарный — КалининградФото на трассе Янтарный — КалининградФото: Алексей Заливатский
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По дороге из Янтарного в Калининград неизвестные прикрепили к дереву самодельный дорожный знак, предупреждающий о видеофиксации. Об этом на своей странице в Facebook написал глава администрации Янтарного Алексей Заливатский.

— ГОСТу он слегка не соответствует, но функцию свою выполняет чётко. Через 200 метров действительно стоят камеры, — заявил Заливатский.

Как отметил мэр, несмотря на то, что знак выглядит «нестандартно», он оказался вполне легальным. По его словам, частных камер на калининградских дорогах нет более двух лет и все они принадлежат государственному учреждению «Безопасный город».

ИСТОЧНИК KP.RU

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