Власти Гурьевска предупредили о перебоях со светом в понедельник

СЕГОДНЯ 19:10 2019-10-13T19:10:25+03:00

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В предстоящий понедельник, 14 октября, в Гурьевске ожидаются перебои с электроснабжением. Об этом сообщает в соцсетях местная администрация.

Так, с 10:00 до 17:00 на 2 часа отключат свет в поселке Голубево (улицы Центральная, Спортивная, Вишневая, Энергетиков, Солнечная). В этот же период на 1 час без электричества окажутся жители улиц Шоколадная и Любимая.

На 2 часа в период с 10 до 17 часов свет отключат в СНТ «Рублевочка» (улицы Ясная, Центральная, Клубничная, Ясная, Лесная, Садовая). В поселке Ласкано в тот же период на час электричества не будет у жителей переулка Кузнечный, улиц Мебельная и Садовая. Причиной перебоев станет подключение нового абонента.

ИСТОЧНИК KP.RU