Калининградцы спасли попавшую под поезд лису

СЕГОДНЯ 20:14 2019-10-13T20:14:39+03:00

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Под Калининградом местные жители спасли сбитую поездом лису, которая лежала на железнодорожных путях в районе Люблино. Об этом сообщили в приюте диких животных «Клюквенное-39»

Обнаружив животное, калининградец пронес его на руках больше километра, а затем отнес на работу и стал обзванивать ветслужбы. Волонтеры приюта забрали пострадавшую лису.

Как оказалось, у животного нет видимых переломов, но не исключен отек мозга. Ему оказали первую медицинскую помощь, поставили катетер, обработали рану. Затем дали все необходимые препараты и забрали в стационар.

В клинике не дают никаких прогнозов, состояние животного — тяжелое. Однако, если оно улучшится, то ему будут искать передержку.

ИСТОЧНИК KP.RU