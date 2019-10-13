В Балтийске сотрудницы почты заказывали посылки на вымышленные адреса и похищали содержимое

13 Окт. 20:37 2019-10-13T20:46:51+03:00

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Мошенническую схему раскрыли накануне оперативники Западного линейного управления МВД России на транспорте совместно со специалистами службы безопасности "Почты России".

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в Балтийске операторы почтовых отделений заказывали в интернет-магазине на вымышленных адресатов дорогостоящие посылки, которые оформляли наложенным платежом, а затем похищали содержимое. В ходе следственных действий были задержаны две женщины-оператора.

- При обысках по местам проживания подозреваемых изъяты мобильные телефоны и аксессуары к ним, планшетный компьютер и другие ценные вещи, похищенные из посылок. Общая сумма ущерба превысила 180 тысяч рублей. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ИСТОЧНИК KP.RU