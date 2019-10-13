В Балтийске сотрудницы почты заказывали посылки на вымышленные адреса и похищали содержимое
Мошенническую схему раскрыли накануне оперативники Западного линейного управления МВД России на транспорте совместно со специалистами службы безопасности "Почты России".
Как сообщили в пресс-службе ведомства, в Балтийске операторы почтовых отделений заказывали в интернет-магазине на вымышленных адресатов дорогостоящие посылки, которые оформляли наложенным платежом, а затем похищали содержимое. В ходе следственных действий были задержаны две женщины-оператора.
- При обысках по местам проживания подозреваемых изъяты мобильные телефоны и аксессуары к ним, планшетный компьютер и другие ценные вещи, похищенные из посылок. Общая сумма ущерба превысила 180 тысяч рублей. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
ИСТОЧНИК KP.RU