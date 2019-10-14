Экс-глава регионального Фонда капремонта стала министром строительства Мурманской области

СЕГОДНЯ 10:11 2019-10-14T10:21:24+03:00

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Оксана Астахова, которая возглавляла Фонд капитального ремонта Калининградской области, уехала работать в Мурманск. Как сообщает новостной портал b-port, Астахова назначена руководителем в министерстве строительства и территориального развития Мурманской области.

О перестановках в ведомстве было объявлено на оперативном совещании в правительстве области.

Напомним, 4 октября гендиректор фонда капремонта Калининградской области Оксана Астахова объявила об уходе со своего поста.

- Сегодня мой последний день работы в должности генерального директора фонда капитального ремонта Калининградской области, - написала она в Фейсбуке.

Накануне Астахова объявила, что намерена впервые повысить тариф за капремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU