Экс-глава регионального Фонда капремонта стала министром строительства Мурманской области
Оксана Астахова, которая возглавляла Фонд капитального ремонта Калининградской области, уехала работать в Мурманск. Как сообщает новостной портал b-port, Астахова назначена руководителем в министерстве строительства и территориального развития Мурманской области.
О перестановках в ведомстве было объявлено на оперативном совещании в правительстве области.
Напомним, 4 октября гендиректор фонда капремонта Калининградской области Оксана Астахова объявила об уходе со своего поста.
- Сегодня мой последний день работы в должности генерального директора фонда капитального ремонта Калининградской области, - написала она в Фейсбуке.
Накануне Астахова объявила, что намерена впервые повысить тариф за капремонт.
ИСТОЧНИК KP.RU