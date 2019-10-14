2019-10-14T10:15:12+03:00
Общество

«Двое лежали на земле»: Очевидцы сообщили о ДТП с пострадавшими под Багратионовском

Виктор Сергеев
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Фото: Мария МележикФото: Мария МележикФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В Багратионовском районе в понедельник утром произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области в «Вконтакте».

Авария произошла на автодороге между Марийским и Чехово. Там в кювет съехал «Фолькваген».

«Вроде живы. По крайней мере, скорая доставала носилки и оказывала первую помощь. Двое лежали на земле», написал один из очевидцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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