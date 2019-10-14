2019-10-14T10:17:23+03:00
Происшествия

Полиция задержала калининградца со 154 граммами наркотика в прямой кишке

Экспертиза установила, что в 77 свертках содержится вещество под названием «Белый китаец»
Игорь ОРЕХОВ
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Сотрудниками Западного линейного управления внутренних дел на транспорте в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 43-летний житель Калининграда. Мужчину заподозрили в незаконном приобретении и хранении запрещенных веществ.

В ходе личного досмотра подозреваемого его вина блестяще подтвердилась. Оказалось, в прямой кишке мужчины содержатся 77 свертков с порошкообразным веществом. Подробности их извлечения на свет божий пресс-служба ЗУВДТ благоразумно опускает. Сообщая лишь, что после проведения экспертно-криминалистического исследования было установлено, что в каждом из свертков находится наркотик «Белый китаец» весом около 2 граммов. По установленным меркам это является крупным размером, за который и срок полагается соответствующий.

- Установлено, что подозреваемый неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов за совершение аналогичных преступлений, а также за кражу и грабеж, - добавили в транспортной полиции.

Возбужденно уголовное дело, которое грозит обернуться для «мужчинки с начинкой» лишением свободы сроком до 10 лет и штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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