2019-10-14T10:20:18+03:00
Общество

На этой неделе на ул. Киевской начнут строительство тротуара

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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На этой неделе на ремонтируемом участке улицы Киевской планируют выставлять бортовой камень и начнут строительство тротуара по чётной стороне улицы. Всё это необходимо для скорейшего открытия движения на этом участке Киевской, пока - по временной схеме. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

За прошедшую неделю трамвайные рельсы протянули далеко от депо, и сейчас рабочие сваривают стыки уже под железнодорожным мостом. Одновременно с этим рабочие заливают бетоном очередной участок путей и выставляют на следующем участке рельсы на порталы для их регулирования по параметрам.

- Приближается момент, когда нужно будет стыковать два участка путей, которые строят навстречу друг другу - от трамвайного депо и от перекрёстка с проспектом Калинина. Здесь также заметно продвижение – монтажники вяжут арматуру, ставят опалубку, подготавливая фронт работ для бетонщиков, - добавили в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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