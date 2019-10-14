На границе в Советске задержали калининградца с контрабандными сигаретами

СЕГОДНЯ 10:25 2019-10-14T10:26:10+03:00

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Калининградские таможенники на границе в Советске задержали партию контрабандных сигарет. Об этом сообщает пресс-служба таможни.

32-летний водитель «Ауди», который направлялся в Литву заявил, что не имеет товаров, подлежащих письменному декларированию. Однако инспектор принял решение отправить машину на досмотр.

- Оказалось, что в порогах машины оборудованы тайники, доступ к содержимому которых стал возможен только после проведения демонтажных работ с применением угловально-шлифовальной машинки. Из тайников таможенники извлекли 314 пачек сигарет различных марок: «GOLDEN GATE», «JIN LING» и «KOMPLIMENT SLIM» - отметили в пресс-службе таможни.

На водителя завели административное дело, сигареты и автомобиль изъяты.

ИСТОЧНИК KP.RU