В Калининграде возле двухъярусного моста обнаружили труп
На месте работает следственная группа
.Фото: предоставлено очевидцем
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В Калининграде в понедельник 14 октября на набережной Преголи обнаружили труп. На месте работают сотрудники полиции.
- Труп находится недалеко от двухъярусного моста. Лежит на берегу реки на набережной Баграмяна. Это, по всей видимости, мужчина. На месте работает следственная группа, - сообщил «Комсомолке» очевидец.
По его словам зевак близко не подпускают. Предположительно тело извлекли из воды.
ИСТОЧНИК KP.RU