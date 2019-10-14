В Калининграде возле двухъярусного моста обнаружили труп

СЕГОДНЯ 10:27 2019-10-14T10:27:41+03:00

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В Калининграде в понедельник 14 октября на набережной Преголи обнаружили труп. На месте работают сотрудники полиции.

- Труп находится недалеко от двухъярусного моста. Лежит на берегу реки на набережной Баграмяна. Это, по всей видимости, мужчина. На месте работает следственная группа, - сообщил «Комсомолке» очевидец.

По его словам зевак близко не подпускают. Предположительно тело извлекли из воды.

ИСТОЧНИК KP.RU