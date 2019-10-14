В среду погранпереход в Гроново не будет работать в течение шести часов
.Фото: Варминьско-Мазурский отдел пограничной службы
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В среду, 16 октября, погранпереход в Гроново не будет работать в течение шести часов. Об этом сообщает пресс-служба Варминско-Мазурского отдела пограничной службы.
Регистрация пассажиров и транспортных средств будет прекращена с 10 часов до 16 часов. В это время на переходе будут проходить работы на электросети.
Польская пограничная служба просит учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов и выбирать для пересечения границы другие пункты пропуска.
ИСТОЧНИК KP.RU