2019-10-14T10:59:19+03:00
Общество

В понедельник в Калининграде в течение дня не будет электричества на 11-ти улицах

Виктор Сергеев
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..Фото: архив "КП"
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В понедельник, 14 октября, в Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на 11-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 9 часов до 13 часов света не будет на ул. Берёзовая 1,3-17,10-24,19-35, ул. Камская 7-9,8а,б,11,33-35,37,39, 41,43,47,45, ул. Киевская 159-161.

До 18 часов электричество отключено на ул. Краснознаменская 4,6/2,16,8,9,10, 14,16,17,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31, пер. Краснознаменский 2,4,6,8,10, ул. Новинская 10а,11,12,13,15,18,19,20, 22,23,27,28,29,30,37,39,40,43а,44/2,48, ул. Возрождения 2,3,4,5,7,8,9,10,11, 12,13,14,15,16,17,20,21,23,26,27,31,33, ул. Щербакова 2,4,6,8,10, 21, ул. Земнухова 12,14,14а– с 9.00 до 18.00;

С 13:30 до 18 часов света не будет на ул. Бородинская 17 (Д/сад № 14),20,20а, пр-т Победы 18,20,22,24 (Д/сад № 27).

ИСТОЧНИК KP.RU

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