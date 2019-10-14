В Калининграде собирают добровольцев для поиска 79-летнего грибника
Калининградские волонтеры объявили о сборе добровольцев для поиска заблудившегося грибника. Известно, что пенсионер Василий Антонюк ушел за грибами в 8 утра во вторник 8 октября и пропал в районе поселка Рощино Зеленоградского района.
В понедельник 14 октября волонтеров собираются в поселке Дубровка, у аэродрома со стороны хутора. Об этом сообщается в группе «Поиск пропавших людей. Калининград. Твори добро» в соцсети «ВКонтакте».
- Понедельник, рабочий день. Не знаю, сколько получится собрать людей. В идеале – человек десять найти нам, - говорит координатор поисков Елена. – Накануне была найдена машина «Рено Меган 2», на которой мужчина поехал в лес. Его самого найти пока не можем, - говорят организаторы поиска. – 15 октября у Василия юбилей, ему исполняется 80 лет.
Желающие помочь могут звонить координатору Елене по тел 89527953005.
ИСТОЧНИК KP.RU