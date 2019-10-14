2019-10-14T12:34:12+03:00
Происшествия

В Калининграде избили и ограбили дворника

Заманив мужчину в подъезд, преступник оглушил его палкой, после чего отнял мобильный телефон и часы
Игорь ОРЕХОВ
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Ранним утром обычный калининградский дворник подметал улицу Инженерную, когда к нему вдруг подошел незнакомец и попросил заодно прибраться в подъезде его дома. Отзывчивый труженик метлы, не подозревая подвоха, отправился следом за горожанином. Но едва вошел в указанный подъезд, как получил несколько ошеломляющих ударов палкой, от которых упал без сознания. А когда пришел в себя, не обнаружил своего мобильника и наручных часов. После чего отправился писать заявление в Московский райотдел внутренних дел.

- Полицейские подробно опросили потерпевшего и по приметам составили композиционный портрет подозреваемого, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ. - Ориентировки разослали всем наружным нарядам.

Через несколько часов преступник был задержан – он даже не успел избавиться от добычи. За совершенный разбой ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Данное происшествие можно расценивать по-разному. Пессимисты наверняка скажут что-то типа «Дожили – уже и дворников начинают грабить!» А оптимисты порадуются за благосостояние тех же дворников, у которых теперь есть, что забрать, кроме рабочего инструмента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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