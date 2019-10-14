2019-10-14T12:41:56+03:00
Общество

Алиханов попросил чиновников обсудить с горожанами изменения в дорожном движении в Калининграде

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Губернатор Антон Алиханов призвал чиновников обсудить предстоящие изменения в организации дорожного движения в Калининграде. Об этом глава региона заявил на оперативном совещании в правительстве в понедельник, 14 октября.

- По поводу движения в городе. Елена Ивановна (Е. Дятлова, министр развития инфраструктуры Калининградской области), я прошу ту работу, которую вы вместе с мэрией провели, я правильно понимаю, что вы ее провели, по отмене левых поворотов, по строительству новых круговых развязок, по ликвидации или настройке ненужных светофоров. Вы презентуйте это людям, обсудите, - сказал Алиханов.

Губернатор отметил, что в Калининграде есть места, для которых решения достаточно простые, «но почему-то годами ничего не делается». При этом, есть

- Это, отчасти, безденежные мероприятия, которые серьезно улучшат транспортную обстановку, - добавил Антон Алиханов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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