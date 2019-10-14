2019-10-14T12:53:21+03:00
Общество

Минсельхоз: Урожай зерновых в области в два раза превысил прошлогодний уровень

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В Калининградской области урожай зерновых культур в два раза превысил прошлогодний уровень. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве сообщила министр сельского хозяйства Наталья Шевцова.

По ее словам, в этом году сложились благоприятные погодные условия для перезимовки, вегетации и уборки сельхозкультур, что способствовало формированию высокого урожая и его уборке без существенных потерь.

- Уборочная кампания прошла организовано и в оптимальные агротехнические сроки. В регионе уже убрано свыше 112,5 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур или 88 % от посевной площади. В результате намолочено 588 тысяч тонн в бункерном весе, что в два раза больше показателя на аналогичную дату 2018 года, – отметила Наталья Шевцова.

По ее словам, сейчас в области продолжается уборка кукурузы и гречихи. Общий прогнозный валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составит 600 тысяч тонн в весе после доработки или 650 тысяч тонн в первоначально оприходованном весе. «Это наивысшие показатели за всю историю Калининградской области», заявила министр.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Калининградская область вошла в топ-5 регионов по вводу жилья
В Калининграде объявили в розыск пропавшую 16-летнюю школьницу
В шаге от титула: Команда СШОР-5 Калининграда завоевала 2-е место на «Осеннем Кубке» в Клайпеде
Переплывающие Дейму лось с лосенком напугали калининградских рыбаков
Замминистра здравоохранения области оштрафовали на 5 тысяч за волокиту
Безработный уголовник из Славска оформил кредит по чужим документам
Калининград примет первенство Северо-Запада по синхронному плаванию
На ул. Батальной в Калининграде столкнулись четыре автомобиля
За сутки в Калининградской области под колеса автомобилей попали два пешехода
В квартире у жителя Советска нашли 4,5 кг конопли
Полиция: В ДТП под Багратионовском погиб пассажир «Фольксвагена», три человека ранены
В Калининграде сбили двух школьников - велосипедистов
Калининградские пловцы завоевали 12 медалей первенства Северо-Запада