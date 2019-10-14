Минсельхоз: Урожай зерновых в области в два раза превысил прошлогодний уровень

СЕГОДНЯ 12:48 2019-10-14T12:53:21+03:00

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В Калининградской области урожай зерновых культур в два раза превысил прошлогодний уровень. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве сообщила министр сельского хозяйства Наталья Шевцова.

По ее словам, в этом году сложились благоприятные погодные условия для перезимовки, вегетации и уборки сельхозкультур, что способствовало формированию высокого урожая и его уборке без существенных потерь.

- Уборочная кампания прошла организовано и в оптимальные агротехнические сроки. В регионе уже убрано свыше 112,5 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур или 88 % от посевной площади. В результате намолочено 588 тысяч тонн в бункерном весе, что в два раза больше показателя на аналогичную дату 2018 года, – отметила Наталья Шевцова.

По ее словам, сейчас в области продолжается уборка кукурузы и гречихи. Общий прогнозный валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составит 600 тысяч тонн в весе после доработки или 650 тысяч тонн в первоначально оприходованном весе. «Это наивысшие показатели за всю историю Калининградской области», заявила министр.

ИСТОЧНИК KP.RU