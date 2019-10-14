2019-10-14T13:26:00+03:00
Спорт

Калининградские пловцы завоевали 12 медалей первенства Северо-Запада

Соревнования прошли в Республике Коми
Александр КАТЕРУША
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..Фото: министерство спорта Калининградской области
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Сыктывкар принял соревнования среди ведущих представителей плавания Северо-Западного федерального округа, собрав около 300 спортсменов. Наш регион представляли пловцы из Зеленоградска, Балтийска и Калининграда. Как сообщает министерство спорта Калининградской области, наши ребята завоевали пять серебряных и семь бронзовых наград на дистанциях от 50 до 1 500 метров.

Три серебра взял Владислав Санжиев, еще две аналогичные медали выиграли Анастасия Красильникова и Елизавета Карпова.

Три бронзы выиграла Елизавета Беляева. По одной бронзовой медали у Александра Хлебникова, Ильи Бодрова, Ангелины Оськиной и Анастасии Красильниковой.

В минспорта отмечают, что по итогам этих соревнований сформируют сборную на чемпионат России по плаванию на короткой воде, который пройдет в Казани с 5 по 10 ноября и всероссийские соревнования «Резерв России» с 26 по 30 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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