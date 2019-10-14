2019-10-14T13:00:43+03:00
Происшествия

В Калининграде сбили двух школьников - велосипедистов

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В воскресенье в Калининграде автомобиль сбил двух велосипедистов. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло на улице П. Морозова. Днем 24-летняя дама на «Хонде» при выезде с улицы Ольховой сбила сразу двух велосипедистов – 16-летнюю девочку и 14-летнего мальчика.

В результате наезда подростки получили телесные повреждения.

Еще один наезд на велосипедиста зарегистрирован в Нестерове. Там на улице Черняховского водитель «Ниссана» сбил 63-летнего велосипедиста. В результате наезда пенсионер получил травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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