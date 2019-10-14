В Калининграде сбили двух школьников - велосипедистов
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В воскресенье в Калининграде автомобиль сбил двух велосипедистов. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
ДТП произошло на улице П. Морозова. Днем 24-летняя дама на «Хонде» при выезде с улицы Ольховой сбила сразу двух велосипедистов – 16-летнюю девочку и 14-летнего мальчика.
В результате наезда подростки получили телесные повреждения.
Еще один наезд на велосипедиста зарегистрирован в Нестерове. Там на улице Черняховского водитель «Ниссана» сбил 63-летнего велосипедиста. В результате наезда пенсионер получил травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU