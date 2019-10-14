Полиция: В ДТП под Багратионовском погиб пассажир «Фольксвагена», три человека ранены

СЕГОДНЯ 13:38 2019-10-14T13:44:03+03:00

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В понедельник, 14 октября, в Багратионовском районе в ДТП погиб один и ранены три человека. Об этом «Комсомолке» сообщила начальник пресс-службы регионального управления МВД Светлана Поставничая.

Авария произошла на автодороге Калининград-Крылово. 36-летний водитель «Фольксвагена» не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате ДТП 32-летний пассажир скончался от полученных травм, трое других пассажиров вместе с водителем госпитализированы.

- Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением при обгоне. Выехав на встречную полосу движения, мужчина не успел завершить манёвр из-за приближавшихся встречных машин и экстренно свернул обратно, где столкнулся со впереди идущим автомобилем. Потеряв управление «Фольксваген» столкнулся с деревом с последующим опрокидыванием в кювет, - рассказала Светлана Поставничая.

ИСТОЧНИК KP.RU