Полиция: В ДТП под Багратионовском погиб пассажир «Фольксвагена», три человека ранены
В понедельник, 14 октября, в Багратионовском районе в ДТП погиб один и ранены три человека. Об этом «Комсомолке» сообщила начальник пресс-службы регионального управления МВД Светлана Поставничая.
Авария произошла на автодороге Калининград-Крылово. 36-летний водитель «Фольксвагена» не справился с управлением и съехал в кювет.
В результате ДТП 32-летний пассажир скончался от полученных травм, трое других пассажиров вместе с водителем госпитализированы.
- Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением при обгоне. Выехав на встречную полосу движения, мужчина не успел завершить манёвр из-за приближавшихся встречных машин и экстренно свернул обратно, где столкнулся со впереди идущим автомобилем. Потеряв управление «Фольксваген» столкнулся с деревом с последующим опрокидыванием в кювет, - рассказала Светлана Поставничая.
ИСТОЧНИК KP.RU