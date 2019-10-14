В квартире у жителя Советска нашли 4,5 кг конопли
Изменить размер текста:
В Советске оперативники отделения по контролю за оборотом наркотиков совместно с сотрудниками ФСБ задержали местного жителя, который незаконно хранил наркотики. Об этом сообщает пресс-службе УМВД.
Полицейские задокументировали факт сбыта конопли массой 5,8 грамма.
При обыске в квартире советчанина были изъяты 4,5 кг конопли.
На мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в значительном размере». Расследование дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU