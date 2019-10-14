В квартире у жителя Советска нашли 4,5 кг конопли

СЕГОДНЯ 13:43 2019-10-14T13:43:16+03:00

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В Советске оперативники отделения по контролю за оборотом наркотиков совместно с сотрудниками ФСБ задержали местного жителя, который незаконно хранил наркотики. Об этом сообщает пресс-службе УМВД.

Полицейские задокументировали факт сбыта конопли массой 5,8 грамма.

При обыске в квартире советчанина были изъяты 4,5 кг конопли.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в значительном размере». Расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU