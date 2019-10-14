За сутки в Калининградской области под колеса автомобилей попали два пешехода
.Фото: Александр Подгорчук
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В воскресенье, 13 октября, в Калининградской области в ДТП пострадали два пешехода. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
В Светлом на улице Советской под колеса попала 52-летняя женщина, которая по правилам переходила проезжую часть. В результате наезда пешеход получила травмы и была госпитализирована.
На улице Баранова в Калининграде 20-летинй водитель «Опеля» сбил 33-летнюю женщину на пешеходном переходе. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU