2019-10-14T13:49:25+03:00
Происшествия

За сутки в Калининградской области под колеса автомобилей попали два пешехода

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В воскресенье, 13 октября, в Калининградской области в ДТП пострадали два пешехода. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В Светлом на улице Советской под колеса попала 52-летняя женщина, которая по правилам переходила проезжую часть. В результате наезда пешеход получила травмы и была госпитализирована.

На улице Баранова в Калининграде 20-летинй водитель «Опеля» сбил 33-летнюю женщину на пешеходном переходе. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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