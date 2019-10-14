На ул. Батальной в Калининграде столкнулись четыре автомобиля
Фото: Константин БакинФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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На улице Батальной в Калининграде в понедельник, 14 октября, произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».
Авария произошла в районе дома №32-36. Обстоятельства дорожного инцидента устанавливаются.
Движение по улице блокировано, отмечают очевидцы.
ИСТОЧНИК KP.RU