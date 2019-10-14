2019-10-14T15:30:18+03:00
Происшествия

На ул. Батальной в Калининграде столкнулись четыре автомобиля

Виктор Сергеев
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Фото: Константин БакинФото: Константин БакинФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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На улице Батальной в Калининграде в понедельник, 14 октября, произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

Авария произошла в районе дома №32-36. Обстоятельства дорожного инцидента устанавливаются.

Движение по улице блокировано, отмечают очевидцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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