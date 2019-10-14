2019-10-14T13:57:29+03:00
Спорт

Калининград примет первенство Северо-Запада по синхронному плаванию

Соревнования пройдут в бассейне «Юность»
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Иван МАРКОВ
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В Калининграде пройдет первенство Северо-Западного федерального округа России по синхронному плаванию. Лучшие синхронистки соберутся с 17 по 19 октября в бассейне «Юность», который открыли после ремонта.

Как сообщили в оргкомитете, в соревнованиях примут участие спортсменки города Санкт-Петербурга, Ленинградской и Калининградской областей.

Программа соревнований:

17 октября (четверг) - 15:00 соревнования среди технических программ.

18 октября (пятница) - 15:00 торжественное открытие, соревнования среди произвольных групп и соло.

19 октября (суббота) - 11:00 соревнования среди произвольных дуэтов и комбинированных групп.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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