Безработный уголовник из Славска оформил кредит по чужим документам

СЕГОДНЯ 14:00 2019-10-14T14:00:20+03:00

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На жителя Славского района завели уголовное дело за мошенничество с кредитом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

22-летний безработный мужчина сфотографировал паспорт своего родственника и оформил онлайн-кредит на его имя. Затем полученные деньги перевел себе на карту и потратил.

На злоумышленника завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В полиции отметили, что ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU