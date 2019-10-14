2019-10-14T15:53:24+03:00
Дом. Семья

Переплывающие Дейму лось с лосенком напугали калининградских рыбаков

Сохатые нередко путешествуют по рекам Полесского района [видео]
Кирилл Алексеев
Поделиться:

Лось переплывает Дейму.vk.com/kenigfishing

Изменить размер текста:

Калининградские рыбаки сняли на телефон ролик о переплывающем реку Дейму лосе. Видео размещено в сообществе "Рыбалка в Калининграде - KÖNIGFISHING" в социальной сети "ВКонтакте".

"Сегодня. Полесск. Выбрались с другом на долгожданную рыбалку! - пишет автор видео Алексей Ковалев. - Рыба своим вниманием не порадовала, но впечатления мы получили сполна!.. Лось проплыл в 10 метрах от нашей лодки, не обращая на нас ни малейшего внимания. Где такое увидишь, только на рыбалке!"

Кстати, рыбаки нередко встречаются с лосями в Полесском районе. Вот что написал в комментариях под постом Николай Гордиенко: "На Дейме рано утром. Между Шолохово и Полесском. Шли с другом на двух резиновых лодках. Из тумана выплыл лось с лосенком. Вот тут я чуть кирпичей не наложил".

Другой рыбак разместил видео, в котором он на моторной лодке переплывающую Дейму косулю. К счастью, не догнал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Калининградская область вошла в топ-5 регионов по вводу жилья
В Калининграде объявили в розыск пропавшую 16-летнюю школьницу
В шаге от титула: Команда СШОР-5 Калининграда завоевала 2-е место на «Осеннем Кубке» в Клайпеде
Замминистра здравоохранения области оштрафовали на 5 тысяч за волокиту
Безработный уголовник из Славска оформил кредит по чужим документам
Калининград примет первенство Северо-Запада по синхронному плаванию
На ул. Батальной в Калининграде столкнулись четыре автомобиля
За сутки в Калининградской области под колеса автомобилей попали два пешехода
В квартире у жителя Советска нашли 4,5 кг конопли
Полиция: В ДТП под Багратионовском погиб пассажир «Фольксвагена», три человека ранены
В Калининграде сбили двух школьников - велосипедистов
Калининградские пловцы завоевали 12 медалей первенства Северо-Запада
Минсельхоз: Урожай зерновых в области в два раза превысил прошлогодний уровень