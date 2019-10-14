Переплывающие Дейму лось с лосенком напугали калининградских рыбаков
Лось переплывает Дейму.vk.com/kenigfishing
Калининградские рыбаки сняли на телефон ролик о переплывающем реку Дейму лосе. Видео размещено в сообществе "Рыбалка в Калининграде - KÖNIGFISHING" в социальной сети "ВКонтакте".
"Сегодня. Полесск. Выбрались с другом на долгожданную рыбалку! - пишет автор видео Алексей Ковалев. - Рыба своим вниманием не порадовала, но впечатления мы получили сполна!.. Лось проплыл в 10 метрах от нашей лодки, не обращая на нас ни малейшего внимания. Где такое увидишь, только на рыбалке!"
Кстати, рыбаки нередко встречаются с лосями в Полесском районе. Вот что написал в комментариях под постом Николай Гордиенко: "На Дейме рано утром. Между Шолохово и Полесском. Шли с другом на двух резиновых лодках. Из тумана выплыл лось с лосенком. Вот тут я чуть кирпичей не наложил".
Другой рыбак разместил видео, в котором он на моторной лодке переплывающую Дейму косулю. К счастью, не догнал.
ИСТОЧНИК KP.RU