В шаге от титула: Команда СШОР-5 Калининграда завоевала 2-е место на «Осеннем Кубке» в Клайпеде

СЕГОДНЯ 16:06 2019-10-14T16:13:30+03:00

Для нашей команды это уже 4-я медаль в 6-ти международных турнирах 2019 года, Фото: Михаил ЯНОВСКИЙ

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Престижный «Осенний Кубок 2019» («Ruduo Cup 2019») состоялся в минувшее воскресенье в литовской Клайпеде. В турнире принимали участие 55 команд из Литвы и России - всего 600 лучших футболистов обеих стран в возрасте от 8 лет. Сразу несколько команд на чемпионат выставила калининградская СШОР-5.

Успешнее всех выступили ребята 2009 года рождения (тренеры Сергей Пономаренко и Вячеслав Никифоров). Наши футболисты не проиграли ни одного (!) из своих пяти матчей. Более того, они стали единственными, кто смог навязать реальную борьбу и одолеть многократных чемпионов Литвы - «Жальгирис» из Каунаса. К сожалению для нас, в итоге именно команда из Каунаса, победившая во всех остальных встречах, стала в этот раз обладателем «Осеннего Кубка». Нашим мальчишкам до заветного первого места не хватило в таблице всего-навсего одного очка.

Лучшим игроком калининградской команды на турнире был признан полузащитник Алексей Яновский. Вратарь Егор Попов, ворота которого соперники смогли поразить лишь раз, стал лучшим голкипером Кубка.

Отметим, что калининградская команда завоевала призовые места уже в 4-х из 6-ти международных турниров, в которых принимала участие в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU