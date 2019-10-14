2019-10-14T16:14:20+03:00
Общество

В Калининграде объявили в розыск пропавшую 16-летнюю школьницу

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:

Отдел полиции Московского района Калининграда объявил в розыск 16-летнюю Яну Сидорец. 10 октября девушка ушла в школу на улице Березовая, однако в школе не появилась и до настоящего времени ее местонахождение не установлено, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Приметы: на вид 16-17 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, волосы коричневые ниже плеч, на лбу имеет шрам

Была одета: красная спортивная куртка, штаны черного цвета, черно-белые кроссовки, рюкзак темно-синего цвета.

Если вам что-либо известно о местонахождении Сидорец Яны, просим вас сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 552-402 (дежурная часть), 552-487 (ПДН) или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Калининградская область вошла в топ-5 регионов по вводу жилья
В шаге от титула: Команда СШОР-5 Калининграда завоевала 2-е место на «Осеннем Кубке» в Клайпеде
Переплывающие Дейму лось с лосенком напугали калининградских рыбаков
Замминистра здравоохранения области оштрафовали на 5 тысяч за волокиту
Безработный уголовник из Славска оформил кредит по чужим документам
Калининград примет первенство Северо-Запада по синхронному плаванию
На ул. Батальной в Калининграде столкнулись четыре автомобиля
За сутки в Калининградской области под колеса автомобилей попали два пешехода
В квартире у жителя Советска нашли 4,5 кг конопли
Полиция: В ДТП под Багратионовском погиб пассажир «Фольксвагена», три человека ранены
В Калининграде сбили двух школьников - велосипедистов
Калининградские пловцы завоевали 12 медалей первенства Северо-Запада
Минсельхоз: Урожай зерновых в области в два раза превысил прошлогодний уровень