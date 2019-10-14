В Калининграде объявили в розыск пропавшую 16-летнюю школьницу

СЕГОДНЯ 16:13 2019-10-14T16:14:20+03:00

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Отдел полиции Московского района Калининграда объявил в розыск 16-летнюю Яну Сидорец. 10 октября девушка ушла в школу на улице Березовая, однако в школе не появилась и до настоящего времени ее местонахождение не установлено, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Приметы: на вид 16-17 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, волосы коричневые ниже плеч, на лбу имеет шрам

Была одета: красная спортивная куртка, штаны черного цвета, черно-белые кроссовки, рюкзак темно-синего цвета.

Если вам что-либо известно о местонахождении Сидорец Яны, просим вас сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 552-402 (дежурная часть), 552-487 (ПДН) или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU