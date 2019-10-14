Калининградская область вошла в топ-5 регионов по вводу жилья

СЕГОДНЯ 16:45 2019-10-14T18:32:39+03:00

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Калининградская область заняла 4-е место среди 85-ти регионов России по вводу жилья. Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным исследования, с июля 2018 по июль 2019 года ввод жилья в расчете на человека составил 0,852 кв.м. Сейчас средняя обеспеченность жильем в области составляет 28,2 кв.м.

Лидером среди регионов РФ стала Ленинградская область. Там в расчете на одного человека было введено 1,221 «квадратов» жилья, а средняя обеспеченность достигла 29 кв.м. На втором месте Московская область — 1,111 и 32,7 кв.м. соответственно, на третьем месте Тюменская область — 0,881 и 27,8 кв.м.

ИСТОЧНИК KP.RU