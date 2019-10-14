2019-10-14T16:55:13+03:00
Общество

В Калининграде директора фирмы будут судить за мошенничество при продаже рыбы на 850 тысяч

Виктор Сергеев
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Директора калининградской фирмы обвиняют в мошенничестве при продаже партии рыбы. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

33-летний калининградец заключил договор на поставку балтийской сельди в адрес индивидуального предпринимателя из Астрахани. На счет организации были перечислены 850 тысяч рублей.

- Поставщик уверял, что товар загружен в автомобиль и готов к отправке, однако по истечении оговоренного срока груз так и не прибыл в пункт назначения, а обвиняемый перестал выходить на связь, - рассказали в полиции.

Сотрудники уголовного розыска из Астрахани задержали злоумышленника в Калининграде. Мужчина не смог документально подтвердить существование фирмы и наличие продукции.

Расследование уголовного дела по статье «Мошенничество» завершено и направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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