В Калининграде директора фирмы будут судить за мошенничество при продаже рыбы на 850 тысяч
Директора калининградской фирмы обвиняют в мошенничестве при продаже партии рыбы. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.
33-летний калининградец заключил договор на поставку балтийской сельди в адрес индивидуального предпринимателя из Астрахани. На счет организации были перечислены 850 тысяч рублей.
- Поставщик уверял, что товар загружен в автомобиль и готов к отправке, однако по истечении оговоренного срока груз так и не прибыл в пункт назначения, а обвиняемый перестал выходить на связь, - рассказали в полиции.
Сотрудники уголовного розыска из Астрахани задержали злоумышленника в Калининграде. Мужчина не смог документально подтвердить существование фирмы и наличие продукции.
Расследование уголовного дела по статье «Мошенничество» завершено и направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU