За два дня в Калининградской области задержали 25 пьяных водителей

СЕГОДНЯ 17:39 2019-10-14T17:40:01+03:00

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В минувшие выходные на дорогах Калининградской области инспекторы ГИБДД выявили и задержали 25 пьяных водителей. Об этом сообщает группа пропаганды регионального управления Госавтоинспекции.

Один из задержанных водителей попался на повторном пьяном вождении. На него заведут уголовное дело, санкция статьи предусматривает крупный денежный штраф и лишение свободы.

Госавтоинспекция Калининградской области призывает граждан сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону: 8(4012)552-815.

ИСТОЧНИК KP.RU