2019-10-14T17:57:54+03:00
Общество

Мэрия: На ул. Планерной от Сельмы до Чкаловска уложили первый слой асфальта

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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На улице Планерной, которая соединит микрорайон Сельма с Чкаловском, уложили первый слой асфальта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Нижний слой уложен на участке со стороны Чкаловска, здесь же подготовлено основание для дальнейшего асфальтирования. На всем протяжении двухкилометровой дороги будет уложено три слоя асфальтового покрытия, - отметили в мэрии.

Со стороны Окружной еще предстоит отсыпать песчаную насыпь до проектной высоты – над уровнем земли в окружающем лесу новая дорога будет возвышаться до двух метров. Там также продолжают готовить основание и под будущие съезды с Окружной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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