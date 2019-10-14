2019-10-14T18:47:19+03:00
Экономика

АО «Альфа-Банк» провел трансграничную транзакцию через блокчейн-платформу Marco Polo

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«Альфа-Банк» вместе с Новолипецким металлургическим комбинатом (НЛМК) дали старт новому проекту по оплате трансграничных поставок в рамках международной сети торгового финансирования Marco Polo. Проект был запущен во взаимодействии с германскими Commerzbank и Vesuvius GmbH.

В результате реализации проекта будет построен сквозной процесс финансирования цепочки поставок на блокчейн-платформе. Банковские инструменты будут интегрированы в процесс поставок. В 2020 году Marco Polo должна открыть для участников сети набор программных интерфейсов (API) для прямого взаимодействия с ERP-системами. В результате компании участвующие в международной торговле смогут осуществлять платежи, создавать безотзывные платежные обязательства и выполнять дисконтирование дебиторской задолженности.

По словам главы управления торгового финансирования «Альфа-Банка» Дины Меркуловой, пилотный проект очень ценен для клиентов:

- Теперь международная торговля станет более прозрачной и управляемой. Этому способствуют встроенные банковские инструменты оплаты, финансирования и дисконтирования.

В основе сети Marco Polo лежит программная платформа R3 Corda, которая дает клиентам «Альфа-Банка» доступ к широкому выбору различных решений для международного торгового финансирования.

- Интегрированные решения для оборотного капитала, напрямую связанные с контрактом, выставленными счетами и отгрузочными документами, определенно приносят выгоду для всех сторон, - заявил координатор казначейства Vesuvius GmbH Кристиан Гревинг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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