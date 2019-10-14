2019-10-14T20:36:00+03:00
Общество

В Калининграде почтят минутой молчания память Алексея Леонова

Во вторник, 15 октября, простятся с легендарным советским космонавтом
Надежда Ржевская
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..Фото: Иван МАРКОВ
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Прощание и похороны летчика-космонавта Алексея Леонова, который первым в мире совершил выход в открытый космос, пройдут 15 октября на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах Московской области.

В Калининграде 15 октября в 12 часов в библиотеке имени летчика-космонавта Алексея Леонова пройдет минута памяти.

Как пояснили «Комсомолке» в библиотеке, на мероприятие могут прийти все желающие.

- Почтим минутой молчания память Алексея Леонова, а затем для всех присутствующих будет предложена беседа-размышление о жизни, творчестве и подвигах Алексей Архиповича Леонова, - рассказали сотрудники.

В среду, 16 октября, в 16 часов там же пройдет заседание дискуссионного клуба «Связующая нить», посвященного памяти Леонова.

В школе № 21 Калининграда, в которой учился Алексей Леонов, памятные мероприятия (общешкольная линейка, классные часы) прошли сегодня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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