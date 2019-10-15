Ответ НАТО: в Калининградской области разместят новейшие ракетные комплексы
В ответ на усиление Североатлантического альянса в Прибалтике в Калининградской области до конца этого года будут размещены новейшие зенитные ракетные комплексы "Тор-М2". Об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на собственные источники в Минобороны.
Как отмечается "Тор-М2" - самые совершенные в мире системы ПВО ближнего радиуса действия, способные обстреливать одновременно четыре цели. Радары "Тора" хорошо зарекомендовали себя во время боевых действий в Сирии. Они поступят на вооружение 22-го зенитного полка береговых войск Балтийского флота.
Как говорят военные эксперты, переброска новейших комплексов ПВО в Калининград - мера вынужденная. Это прежде всего ответ на усиление воинской группировки в Польше и, в частности, на решение о покупке Варшавой новейших американских истребителей F-35.
ИСТОЧНИК KP.RU