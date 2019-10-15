В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах нет электричества и воды

СЕГОДНЯ 10:42 2019-10-15T10:42:39+03:00

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Во вторник в Калининграде более десяти улиц в течение дня будут без электричества. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. Краснознаменская 13-31,4-28, пер. Краснознаменский 2-10, ул. Новинская 11-43а,10а-48, ул. Возрождения 2-26,3-33, ул. Щербакова 2-10, 21, ул. Земнухова 12-14а, ул. Рокоссовского 6-14.

С 9.00 до 13.00 часов электричество будет отключено на ул. Гайдара 3-27 – - ул. Парковая аллея 61-99, ул. В. Талалихина 3а-11,8-22, ул. Д. Бедного 1-17а,2-16.

С 13.30 до 18.00 света не будет на ул. Островского 3а-3б, ул. Горького 165-197

До 13 часов без электричества останутся дома на ул Зеленая 72-76, 195.

До 13 часов не будет работать светофор на пересечении ул. Горького - ул. Зеленая.

Подачу холодной воды для ремонта водоводов диаметром 200 и 300 мм планируется отключить до 15 часов в дома ул. Дзержинского 38-98, ул. Черниговская 33а-33в, ул. Аллея смелых 17а-31л. Из-за перекрытия холодной воды не будет воды горячей в домах по ул. Дзержинского 44-78а.

ИСТОЧНИК KP.RU