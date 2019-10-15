Прокуратура заставила администрацию Правдинска выплатить зарплату незаконно уволенной сотруднице
.Фото: Александр Подгорчук
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В Правдинске незаконно уволенная сотрудница администрации смогла получить зарплату за время вынужденного прогула. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Летом этого года суд признал незаконным увольнение одной из сотрудниц администрации. Помимо этого, суд обязал администрацию выплатить ей зарплату за время вынужденного прогула и отменить приказ об увольнении.
В должности ее восстановили, но вот денег не выплатили. Однако после вмешательства прокуратуры, которая внесла представление, женщине заплатили более 64 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU