2019-10-15T12:05:47+03:00
Общество

На ремонтируемой улице Комсомольской оградили деревья

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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На улице Комсомольской в Калининграде на время ремонта оградили придорожные деревья. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, в сентябре на ул. Комсомольской начался ремонт тротуаров, дорожники начали снимать старый асфальт, вместо него будет уложена плитка.

На ремонт 1,7-километровой улицы выделено 59,4 млн рублей. На улице также заменят дорожное полотно, уложат новую тротуарную плитку и обустроят парковки для автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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