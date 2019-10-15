На ремонтируемой улице Комсомольской оградили деревья
.Фото: мэрия Калининграда
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На улице Комсомольской в Калининграде на время ремонта оградили придорожные деревья. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Напомним, в сентябре на ул. Комсомольской начался ремонт тротуаров, дорожники начали снимать старый асфальт, вместо него будет уложена плитка.
На ремонт 1,7-километровой улицы выделено 59,4 млн рублей. На улице также заменят дорожное полотно, уложат новую тротуарную плитку и обустроят парковки для автомобилей.
ИСТОЧНИК KP.RU