2019-10-15T12:14:49+03:00
Общество

И.о. главврача калининградского онкоцентра оштрафовали на 30 тысяч за проведение работ без лицензии

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Изменить размер текста:

В Калинниграде мировой суд оштрафовал и.о. главврача строящегося онкоцентра в поселке Родники за проведение работ без лицензии. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По проекту, в онкоцентре предусмотрено радиологическое отделение. Однако, работы на объекте были начаты в отсутствие у онкоцентра лицензии на производство работ по сооружению радиационного источника.

На и.о. главврача завели административное дело, мировой суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининградской области сняли эпизод программы «Орел и Решка»
Калининградские НКО получат 35,5 млн рублей из Фонда президентских грантов
В Калининграде ночью сгорели два автомобиля
Власти сэкономили 15 млн рублей на разработке проекта строительства газопровода в Зеленоградском районе
Калининградец попал под уголовное дело за оскорбление представителя власти
На двух участках Моспроспекта в Калининграде запретят парковаться
В Полесском районе три внучки обокрали родного дедушку
«Безопасный город» опубликовал места размещения передвижных фоторадаров на этой неделе
На ремонтируемой улице Комсомольской оградили деревья
На улице Киевской в Калининграде автобус сбил пенсионерку
Прокуратура заставила администрацию Правдинска выплатить зарплату незаконно уволенной сотруднице
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах нет электричества и воды