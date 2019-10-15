И.о. главврача калининградского онкоцентра оштрафовали на 30 тысяч за проведение работ без лицензии

СЕГОДНЯ 12:14 2019-10-15T12:14:49+03:00

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В Калинниграде мировой суд оштрафовал и.о. главврача строящегося онкоцентра в поселке Родники за проведение работ без лицензии. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По проекту, в онкоцентре предусмотрено радиологическое отделение. Однако, работы на объекте были начаты в отсутствие у онкоцентра лицензии на производство работ по сооружению радиационного источника.

На и.о. главврача завели административное дело, мировой суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU